Зеленский рассказал премьеру Швеции о желании "вернуть Крым на повестку дня"

"Годами звучали только вопросы войны на Донбассе. Однако война началась с Крыма".

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Разговор касался будущей видеоконференции лидеров Восточного партнерства (Швеция - инициатор этой программы), которая пройдет 18 июня. Президент предложил Лёвену поднять на встрече тему усиления координации между Евросоюзом и странами-партнерами в преодолении глобальных кризисов.

Шведский премьер в свою очередь выразил надежду на проведение "живого" саммита Восточного партнерства в начале 2021 года.

Зеленский поблагодарил Швецию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, рассказал о ситуации в Донбассе и выполнении договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки". Он также дополнительно подчеркнул необходимость возвращения Крыма на повестку дня.

"Прошу вас поддерживать вопрос возвращения Крыма на повестку дня. Годами звучали только вопросы прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма", - отметил президент Украины.

Премьер-министр Швеции поддержал его в этом.