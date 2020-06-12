Украина разрешила въезд для иностранцев

Кабинет министров на заседании в среду отменил запрет на въезд для иностранцев, введенный в середине марта из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры.

"Продолжаем постепенно восстанавливать нашу авиацию. Сегодня правительство своим решением открыл пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - пояснил министр Владислав Криклий.

Украина возобновит международные авиаперевозки с 15 июня.

"Прерогатива в открытии границ будет оставаться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией. Мы постепенно открываем небо, но безопасность и защиту наших граждан остаются в приоритете", - добавил Криклий.

Напомним, что Украина с 00:00 16 марта закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).