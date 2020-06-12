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ГБР пришло с обыском к экс-министру Омеляну

"Якобы решение суда - по бывшим владельцам дома".

ГБР пришло с обыском к экс-министру Омеляну
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"6:30 утра. Все спят - дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском", - написал он и опубликовал фото.

"Якобы решение суда - по бывшим владельцам дома, где мы сейчас живем", - добавил Омелян.

Фото: facebook.com

Напомним, Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации по ст.366-1 Уголовного кодекса. По версии следствия, в декларациях за 2015-2016 год он умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 3 млн и 8 млн грн соответственно. По версии антикоррупционных органов, расходы Омеляна на должности министра не соответствовали его доходам. Прокуроры утверждают: его доход с 2000 года за 15 лет государственной службы составил около 2 млн грн.

31 марта наступил срок давности по второму эпизоду уголовного производства по поводу вероятного недостоверного декларирования Омеляна за 2016 год, однако экс-министр отказался от закрытия дела.

В апреле Высший антикоррцпционный суд обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морпорта.

В жалобе от 16 марта говорится,что 21 февраля "Бердянский антикоррупционный центр" подал в НАБУ заявление о совершении должностными лицами государственной исполнительной власти уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 172, 219, 364, 382 УК. Среди заявленных лиц: Омелян, его заместитель, государственный секретарь Мининфраструктуры, а также топ-чиновники действующего состава министерства.

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