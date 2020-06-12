"Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко

Фракция "Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке за своим лидером, пятым президентом Украины Петром Порошенко. Соответствующее заявление сделал соглава фракции Артур Герасимов.

Он обнародовал фото машин с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы неподалеку места жительства Порошенко, сообщили в пресс-службе фракции.

"Герасимов подчеркнул, что "ЕС" требует от президента Владимира Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконную слежку за лидером партии", - говорится в сообщении.

Нардеп добавил, что авто Toyota и Volkswagen и микроавтобус Volkswagen с неизвестными людьми, которые отказались представиться, были замечены 11 июня.

Фото: eurosolidarity.org

"Номерные знаки, которые были на этих машинах - их в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: они для прикрытия, и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", - заявил Герасимов.

По его словам, нарушения закона относительного Порошенко стали системными.

"Открытие политически мотивированных дел правоохранительными органами и незаконные попытки вручения подозрений, которые вы видели на этой неделе, и незаконная слежка, о которой мы сейчас говорим. И незаконное прослушивание телефонов лидеров оппозиции", - перечислил Герасимов.

Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что он во время своего президентства, в 2018 году, путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.