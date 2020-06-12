"Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке за Порошенко

Фракция "Европейская солидарность" заявила о незаконной слежке за своим лидером, пятым президентом Украины Петром Порошенко. Соответствующее заявление сделал соглава фракции Артур Герасимов.
Он обнародовал фото машин с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы неподалеку места жительства Порошенко, сообщили в пресс-службе фракции.
"Герасимов подчеркнул, что "ЕС" требует от президента Владимира Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконную слежку за лидером партии", - говорится в сообщении.
Нардеп добавил, что авто Toyota и Volkswagen и микроавтобус Volkswagen с неизвестными людьми, которые отказались представиться, были замечены 11 июня.
По его словам, нарушения закона относительного Порошенко стали системными.
"Открытие политически мотивированных дел правоохранительными органами и незаконные попытки вручения подозрений, которые вы видели на этой неделе, и незаконная слежка, о которой мы сейчас говорим. И незаконное прослушивание телефонов лидеров оппозиции", - перечислил Герасимов.
Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что он во время своего президентства, в 2018 году, путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.