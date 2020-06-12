Верховный Суд отказал Трубе в возвращении на должность директора ГБР

Верховный Суд отказался признать противоправным указ Владимира Зеленского и восстановить Романа Трубу в должности директора Государственного бюро расследований.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 № 960/2019 о его увольнении с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в нем.

Решение принято 12 июня коллегией судей Кассационного административного суда.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о перезапуске ГБР, которым было предусмотрено увольнение Трубы. 27 декабря во исполнение закона президент Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР нардепа Ирину Венедиктову (позже она стала генеральным прокурором).

Труба решил, что его уволили по политическим мотивам и подал в суд.