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Тимошенко поддержала Ляшко на довыборах в Раду

"Батькивщина" не будет выдвигать своего кандидата.

Тимошенко поддержала Ляшко на довыборах в Раду
Фото: facebook.com/yevheni.kuzmenko

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поддержала Олега Ляшко, который еще недавно называл ее "московской кукушкой" и "газовой принцессой", на довыборах в Верховную Раду по округу №208.

Об этом она сказала на брифинге в Верховной Раде в понедельник.

"Мы настаиваем на том, чтобы выборы народного депутата по 208 округу в Черниговской области были проведены немедленно. Я считаю, что на 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе поддерживают больше 30% человек. Это Олег Ляшко", - сказала Тимошенко.

Она считает, что у Ляшко там реальные шансы на победу.

"Я считаю, что в парламент должны прийти люди, которые будут исповедовать не сдачу национальных интересов, а защиту национальных интересов. Поэтому наша команда поддержала кандидатуру Олега Ляшко как единого кандидата от украинских сил по 208 округу. Мы не будем выдвигать своего кандидата", - сказала Тимошенко.

Ляшко пришел в политику от Блока Юлии Тимошенко в 2006 году. С 2011 года возглавляет собственную Радикальную партию.

Напомним, что выборы по 208 округу в Черниговской области пройдут в связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко. Он был найден мертвым с огнестрельным ранением 25 мая в туалете офисного центра в Киеве.

Олег Ляшко 4 июня публично объявил, что пойдет на выборы по этому округу.

Голосование пройдет 25 октября 2020 года.

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