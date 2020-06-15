Третью фигурантку дела о рекордной взятке САП и НАБУ арестовали с залогом 120 млн гривен

Высший антикоррупционный суд завершил избрание меры пресечение фигурантам дела о рекордной взятки, которую якобы предлагали САП и НАБУ за закрытие уголовного производства в отношении Николая Злочевского.

Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционной прокуратуры.

14 июня был арестован работавший в холдинге Burisma адвокат Андрей Кича (залог - 40,36 млн гривен), 15 июня - первый замглавы налоговой Киева Николай Ильяшенко (залог - 84,08 млн гривен).

Последней арестовали бывшую руководительницу одного из департаментов Государственной фискальной службы Елену Мазурову. Ей назначили залог 120,02 млн гривен.

Она ключевой подозреваемый, ей вменяют ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Напомним, что 12 июня НАБУ и САП задержали "на горячем" двух человек, которые пытались передать 5 млн долларов руководителям антикоррупционных органов за закрытие уголовного дела против экс-министра Николая Злочевского. Это должно было стать подарком ко дню рождения Злочевского.

Дело касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного Реал Банку (контролировался "семьей" Януковича) и их легализации. В этом деле сообщили о подозрении ряду лиц, в том числе бывшему министру.

Уголовное производство о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов зарегистрировали 3 июня. С момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, до задержаний прошло 9 дней.

Задержаны первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве (он был посредником, за услуги якобы должен был получить 1 млн долларов); один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским; и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины.