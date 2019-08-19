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Экспертиза записей разговоров Курченко и Саакашвили подтвердила их подлинность, - Генпрокурор

Следствие по этому делу будет продолжаться.

Экспертиза записей разговоров Курченко и Саакашвили подтвердила их подлинность, - Генпрокурор
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, экспертиза подтвердила аутентичность записей разговоров находящегося в розыске бизнесмена Сергея Курченко и Михаила Саакашвили, следствие будет возобновлено. Об этом Луценко рассказал в интервью изданию "Цензор.нет".

"Буквально на прошлой неделе ГПУ получила наконец экспертизу, подтверждающую, что разговор Курченко и Саакашвили, который носит признаки государственной измены, не смонтирован, а голоса соответствуют голосам Курченко и Саакашвили", - подчеркнул генпрокурор.

Экспертизу провел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции.

После получения результатов экспертиз, следствие по этому делу будет продолжаться.

Напомним, по словам Луценко, у следствия есть данные о передаче Сергеем Курченко людям Михаила Саакашвили 500 тысяч долларов. Курченко якобы решил спонсировать лидера "Руха новых сил" в обмен на возвращение активов, которые потерял после бегства в Москву.

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