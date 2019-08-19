Депутат из партии Зеленского назвал журналистку "тупой овцой"
Депутат из партии Зеленского назвал журналистку "тупой овцой"
В Молдове застрелился близкий друг олигарха Плахотнюка
В Молдове застрелился близкий друг олигарха Плахотнюка
Полиция задержала в Николаеве мужчину, избившего на камеру ветерана АТО (обновлено)
Полиция задержала в Николаеве мужчину, избившего на камеру ветерана АТО (обновлено)
Появилось видео бегства израильского наркоторговца от СБУ в "Борисполе"
Появилось видео бегства израильского наркоторговца от СБУ в "Борисполе"
Інструкція: як оформити спадщину
Інструкція: як оформити спадщину
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
В "Буковеле" двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва троса
В "Буковеле" двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва троса
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
ГлавнаяПолитика

В кабинете заместительницы Луценко нашли прослушку

В ГПУ считают, что устройство установили сотрудники НАБУ.

В кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской 17 августа нашли прослушивающее устройство. Данный факт зарегистрировала следственно-оперативная группа СБУ.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель – Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по А.Сытнику. Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимое разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должен было быть разрешение от руководителя САП - заместителя генпрокурора", - написала Сарган в фейсбуке.

По факту обнаружения прослушивающего устройства в кабинете Стрижевской начато уголовное производство.

Напомним, что в Сарненском райсуде Ровенской области рассматривается дело в отношении директора НАБУ Артема Сытника. 

Главу НАБУ подозревают в том, что он не задекларировал элитный отдых, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также