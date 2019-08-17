Луценко забрал у НАБУ дело, связанное с компаниями одесского бизнесмена Альперина

Бюро заявило, что генпрокурор сделал то, что Альперин пытался добиться взяткой.

Национальное антикоррупционное бюро обвинило генерального прокурора Юрия Луценко в необоснованной смене подследственности уголовного производства, которое связано с компаниями одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Дело по факту злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене, расследуется в НАБУ с октября 2017 года. По версии следствия, в результате этих действий государству был нанесен убыток в размере 170 млн гривен.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.

Его задержали за это и позже отправили под суд.

"За два года расследования детективы НАБУ провели необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления и собрали большое количество доказательств. Однако чем ближе детективы подходили к финишной прямой, тем откровеннее были попытки устранения их от этого дела", - говорится на сайте НАБУ.

Сначала дело попробовали передать в ГБР, а 15 августа Луценко внезапно отдал дело в Национальную полицию Украины.

"Выходит, Юрий Луценко в конце концов сделал то, чего добивался предложением неправомерной выгоды детективам НАБУ конечный бенефициар компаний, фигурирующих в расследовании", - говорится на сайте НАБУ.

Бюро заявило, что решение Луценко ставит под угрозу возможность привлечения виновных к уголовной ответственности, потому что все собранные детективами доказательства могут быть признаны недействительными.

Напомним, в июле 2019 года НАБУ обвинило Луценко в незаконной смене подследственности дела о завладении $20 млн государственного Ощадбанка.