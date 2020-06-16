ВАКС с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова

Высший антикоррупционный суд 16 июня провел подготовительное заседание по "янтарному" делу Розенблата-Полякова.

Об этом говорится на сайте суда.

На подготовительном заседании прокурор вручил копии обвинительных актов, а суд назначил следующее заседание на 17 июня.

Заседание удалось провести с пятой попытки. Четыре раза суд был вынужден откладывать подготовительное рассмотрение, потому что приходили не все подозреваемые.

Янтарное дело, в котором фигурируют два бывших депутата Верховной Рады, Борислав Розенблат и Максим Поляков, основано на одной из самых громких операций НАБУ.

В 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на нардепа Борислава Розенблата вышла агент НАБУ "Катерина". Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был за деньги помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и вместе с Максимом Поляковым внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

Сумма взятки, предложенной депутатам, составила 300 тыс. долларов.

В июле 2017 года, после обнародования этой информации, с Розеблата и Полякова сняли неприкосновенность. В октябре 2018 года обвинительный акт против Розенблата, Полякова и еще четырех подозреваемых был передан в суд.

Розенблат обвиняется в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Полякову вменяют ч.4 ст.368 УК Украины.

Ни Розенблат, ни Поляков больше не являются народными депутатами.