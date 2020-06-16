Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей
В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
ГлавнаяПолитика

В Раде принял присягу новый "слуга народа", сменивший Ткаченко

Юрист Маслов зашел в парламент от партии власти вместо нового министра культуры.

В Раде принял присягу новый "слуга народа", сменивший Ткаченко
Денис Маслов
Фото: facebook/Денис Маслов

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Денис Маслов принял присягу и приступил к обязанностям.

Об этом сообщил спикер параламента Дмитрий Разумков, передают "Українськi Новини".

После этого Маслов зачитал присягу.

Депутату 36 лет, в партийный список "Слуги народа" он был включен как совладелец и директор компании "Авин трейд", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Также он является владельцем и директором адвокатского объединения "Лоуатек".

Ранее Маслов работал судьей Днепровского районного суда Каменского (Днепропетровская область).

Напомним, 4 июня Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики , в связи с чем досрочно прекратила его депутатские полномочия. Вместо него Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Рады следующего по очередности кандидата из избирательного списка "Слуги народа" - Маслова, включенного в него под №138.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также