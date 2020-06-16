В Раде принял присягу новый "слуга народа", сменивший Ткаченко

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Денис Маслов принял присягу и приступил к обязанностям.
Об этом сообщил спикер параламента Дмитрий Разумков, передают "Українськi Новини".
После этого Маслов зачитал присягу.
Депутату 36 лет, в партийный список "Слуги народа" он был включен как совладелец и директор компании "Авин трейд", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
Также он является владельцем и директором адвокатского объединения "Лоуатек".
Ранее Маслов работал судьей Днепровского районного суда Каменского (Днепропетровская область).
Напомним, 4 июня Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики , в связи с чем досрочно прекратила его депутатские полномочия. Вместо него Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Рады следующего по очередности кандидата из избирательного списка "Слуги народа" - Маслова, включенного в него под №138.