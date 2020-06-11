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Юрист Маслов зашел в Раду от "Слуги народа" вместо Ткаченко

Ранее он был судьей в Днепропетровской области.

Юрист Маслов зашел в Раду от "Слуги народа" вместо Ткаченко
Денис Маслов
Фото: facebook/Денис Маслов

Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" юриста Дениса Маслова вместо Александра Ткаченко, назначенного министром культуры и информационной политики.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, передают "Українськi Новини".

4 июня Рада назначила Ткаченко министром культуры, в связи с чем досрочно прекратила его депутатские полномочия.

Вместо него ЦИК признал избранным депутатом следующего по очередности кандидата из избирательного списка "Слуги народа" - Маслова, включенного в него под №138.

Для регистрации депутатом он должен в течение 20 дней подать в ЦИК необходимые документы. После этого он сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей, когда на заседании парламента примет присягу.

Маслову 36 лет. В партийный список "Слуги народа" он был включен как совладелец и директор компании "Авин трейд", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Также он является владельцем и директором адвокатского объединения "Лоуатек".

Ранее Маслов работал судьей Днепровского районного суда Каменского (Днепропетровская область).

Ткаченко возглавлял в Раде комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Маслов войдет в другой комитет.

Напомним, Верховная Рада назначила Ткаченко министром культуры 4 июня. Эта должность была вакантной с марта 2020 года, когда вместе с предыдущим правительством был уволен Владимир Бородянский.

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