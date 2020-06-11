Зеленский считает Лероса аферистом, а брата Ермака - болтуном

"Не представляю, что Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял".

Президент Владимир Зеленский считает депутата от "Слуги народа" Гео Лероса аферистом, а Дениса Ермака, брата главы Офиса президента, - болтуном.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", комментируя пленки с видео, на которых брат Ермака проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

"Я не представляю, что Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял. А он ничего не брал... Он просто болтун. Я считаю, что болтун... Он всегда хотел как-то помогать. Он такой, знаешь, война - побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в Укрзализныце - давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", - сказал Зеленский.

Для характеристики депутата Лероса, который выложил видео с Денисом Ермаком, Зеленский использовал более жесткое слово.

"Я считаю, что он [Лерос] аферист. Мне его привел Кирилл [Тимошенко] с [Андреем] Богданом. Они сказали, что нормальный парень. Я сказал - хорошо... Кирилл ему доверял", - рассказал Зеленский.

Напомним, в конце марта депутат партии "Слуга народа" Гео Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых брат Ермака проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОП Андрей Ермак обратился в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео и обвинил депутата в мести за срыв кадрового назначения. Лерос в свою очередь обратился в НАБУ, где расследуют факт возможного злоупотребления влиянием.

Денис Ермак назвал видео "нарезкой с вырванным контекстом".