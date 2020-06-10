Генпрокурор считает, что расследование против Порошенко не является политическим.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны народного депутата Украины Петра Порошенко и других депутатов от партии "Европейская солидарность".

Об этом генпрокурор заявила в видеобращении, обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора.

"После отказа получать документы народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещение Офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств. Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи сотрудникам охраны. Вы думаете мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет, они пришли с другой целью. Хотя любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны. Поэтому неправомерным является и давление на Генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора.

Венедиктова считает, что расследование против Порошенко не является политическим.

"Речь идет о выполнении требований закона, перед которым все равны, уважение к государственным институтам и верховенству права", - отметила Генеральный прокурор Украины.

Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

Порошенко вменяют ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в Офис генпрокурора.

Позже адвокат лидера "ЕС" Илья Новиков сообщил, что Офис генпрокурора готовит два уголовных дела против Порошенко за хулиганство.