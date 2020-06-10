Изготавливаемую на фабрике одежду экспортируют в страны Евросоюза и в США.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область посетил швейную фабрику "ТК-Стиль".

Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Основатель предприятия Александр Соколовский ознакомил Главу государства с образцами защитных комбинезонов для медицинских работников, которые изготавливают на предприятии. Комбинезоны имеют различные типы защиты, в зависимости от потребностей медиков. Для их пошива используются различные ткани и технологии", - говорится в сообщении.

На базе фабрики создано предприятие, где будут производить только защитную одежду для медицинских работников. Для этого в Германии закуплено новейшее оборудование, в каждой смене на предприятии будет работать 16 человек. При производстве костюмов будет использоваться ультразвуковая сварка, что обеспечит высокий уровень качества.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Также Владимир Зеленский посетил раскройное и швейное производство. Основатель предприятия объяснил, что одежда, которую изготавливается на фабрике, экспортируют в страны Евросоюза и в США.

Как сообщалось, Зеленский в среду, 10 июня, во время визита в Чернигов встретился с кандидатом в министры образования Шкарлетом.

Также президент позвонил министру экономики с совещания в Чернигове.