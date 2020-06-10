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ФСБ заявила о предотвращении теракта в оккупированном Симферополе

Задержаны пять человек, которых обвинили в попытке устроить взрыв на рынке.

ФСБ заявила о предотвращении теракта в оккупированном Симферополе

Федеральная служба безопасности России задержала пятерых человек по подозрению в планировании теракта в оккупированном Симферополе. У них якобы были связи с "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины".

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ.

"Предотвращен террористический акт в городе Симферополь. Задержаны пять граждан России. Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков [города], а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма", - говорится в заявлении ФСБ.

У задержанных якобы нашли самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие и средства связи с доказательствами преступных намерений.

Напомним, что в начале года ФСБ заявила о срыве терактов, которые якобы планировались в учебных учреждениях Крыма последователями Владислава Рослякова, убившего 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. 

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