Зеленский: я не верю Порошенко, он не мой президент

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не верит своему предшественнику Петру Порошенко и не ждет от него помощи.

В интервью "Украинской правде" президент сообщил, что в начале его каденции Порошенко хотел с ним встретиться, но он не видел в этом никакого смысла. "Не видел в этом смысла из-за того, что всё, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю", - сказал Зеленский.

Он считает, что со стороны бывшего президента во время избирательной кампании лилось много грязи.

"Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, я там еще что-то... Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент", - сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что Порошенко много раз хотел с ним встретиться. "Говорил, мы можем найти взаимопонимание, там какую-то помощь на международной арене. А он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как... Настороженно? Очень. Как врага Украины. Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди", - утверждает президент.

Зеленский отметил, что в конце концов он согласился встретиться с Порошенко, и они о многом говорили.

"Я был, честно говоря, даже более дипломатичным, чем сейчас, когда говорю о нем. Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины. До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне", - рассказал Зеленский.

При этом он переадресовал к правоохранительным органам вопрос, должен ли Порошенко "сесть".

"Я что, ему суд? Ну, давай серьезно. Человек должен "сидеть", если есть за что "сидеть". Вот и всё. А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд", - сказал Зеленский.

Напомним, что 10 июня Офис генерального прокурора сообщил о подозрении Порошенко ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий с целью назначения первым заместителем Сергея Семочко.