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Шварценеггер подал в суд на российскую компанию, которая создала робота с его лицом

Речь идет о роботе-няне.

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию, которая создала робота с его лицом
Кадр из фильиа "Терминатор"
Фото: xsp.ru

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, создавшую его робота-двойника.

Речь идет о роботе-няне. Стартап "одолжил" лицо и голос актера для для модели Robo-C, пишет TMZ.

Представители 72-летнего актера хотят добиться судебного запрета на использование образа Терминатора, а также взыскать $10 млн и любой доход, полученный от робота.

Promobot привозил робота на выставку электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года. После этого с компанией якобы связались адвокаты Шварценеггера и попросили больше не использовать образ актера для показа на публичных мероприятиях. Но компания все равно привезла робота-двойника на прошедшую в феврале выставку игрушек в Нью-Йорке. При этом в Promobot заявляют, что никаких исков к ним не поступало.

Согласно веб-сайту Promobot, Robo-C стоит около $25 тыcяч, его можно "сделать похожим на любого человека на Земле", и он "имитирует более 600 выражений человеческого лица".

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