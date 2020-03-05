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Гаагский трибунал санкционировал расследование военных преступлений в Афганистане

Речь идет о преступлениях талибов и американских военных с 2003 по 2014.

Гаагский трибунал санкционировал расследование военных преступлений в Афганистане
Фото: riafan.ru

Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) в четверг, 5 марта, разрешила провести расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных в Афганистане талибами, афганскими военными и американскими солдатами.

Тем самым палата отменила решение нижней инстанции МУС, и прокурор суда Фату Бенсуда теперь имеет возможность начать полномасштабное расследование вопреки сопротивлению со стороны США, передает DW.

"Апелляционная палата считает целесообразным разрешить расследование", - заявил председательствующий судья Петр Хофманьский.

Он отметил, что проведенная Бенсудой предварительная проверка дает достаточные основания полагать, что в Афганистане были совершены военные преступления, расследование которых находится в компетенции МУС.

В 2017 году первая инстанция МУС отклонила ходатайство Бенсуды об инициировании расследования. По мнению суда, шансы на успех были невелики из-за давности предполагаемых преступлений и отсутствия у Кабула и Вашингтона готовности к сотрудничеству.

Фату Бенсуда полагает, что имеются основания на проведения расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в Афганистане с период с 2003 по 2014 годы. В числе этих преступлений - массовые расправы талибов над мирными жителями и пытки заключенных в тюрьмах афганских властей и ЦРУ.

США, в отличие от Афганистана, не являются членами МУС. Администрация президента Дональда Трампа год тому назад ввела визовые запреты и другие санкции в отношении персонала суда.

Напомним, 29 февраля США и "Талибан" подписали соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане. Среди прочего в соглашении говорится о постепенном выводе американских войск и их союзников.

1 марта Трамп заявил о начале вывода войск США из Афганистана.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками Вашингтона. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

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