В Западной Германии появится первый памятник Ленину

Властям города Гельзенкирхен на западе ФРГ не удалось предотвратить установку памятника Ленину. Двухметровую статую торжественно представят общественности 14 марта, передает Немецкая волна.

6 марта участковый суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия отменил запрет на возведение памятника, ранее наложенный городскими властями. Администрация города намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Установить памятник высотой 2 метра 15 сантиметров намерена крайне левая "Марксистско-ленинистская партия Германии". Монумент намерены поставить перед историческим зданием, которое имеет статус памятника архитектуры и находится в собственности партии.

"Марксистско-ленинистская партия Германии" заявила о "новой великой победе Ленина" за несколько недель до его 150-летия. За этой партией ведет наблюдение Ведомство по охране конституции ФРГ, по данным которого, цели партии противоречат Основному закону.