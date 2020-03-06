Facebook закрыл офис в Лондоне из-за обнаружения коронавируса у одного из сотрудников

Работник, у которого обнаружили заражение, последний раз был в лондонском офисе 26 февраля.

Компания Facebook закрыла свой лондонский офис после того, как у сотрудника был положительный результат на коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что помещение закрыли, в нем проведут уборку и дезинфекцию.

Сотрудник, у которого обнаружили заражение вирусом, последний раз был в лондонском офисе 26 февраля.

"Сотрудник нашего сингапурского офиса, которому поставили диагноз COVID-19, посетил наши лондонские офисы 24-26 февраля 2020 года", - рассказал представитель Facebook.

Он также отметил, что другие сотрудники работают из дома и призвал всех, кто имел непосредственный контакт с зараженным "самоизолироваться и проявлять бдительность при наблюдении за симптомами".

Напомним, первый пациент с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию скончался в Великобритании 5 марта.

А за последние двое суток количество случаев заболевания удвоилось более чем вдвое. 116 человек дали положительный результат, включая 105 в Англии, три в Уэльсе, шесть в Шотландии и три в Северной Ирландии.

Даунинг-стрит заявила, что "весьма вероятно", что коронавирус теперь будет распространяться "значительно быстрее". Все, кто возвращался в Великобританию из "закрытых" районов на севере Италии в последние две недели, должны самоизолироваться, даже если у них нет симптомов вирусной инфекции.

На прошлой неделе министерство иностранных дел страны подтвердило, что 70-летний гражданин Британии, находившийся на борту круизного лайнера Diamond Princess, умер от вируса.