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Эрдоган и Путин договорились о прекращении огня в Сирии

Турция оставила за собой право отвечать на атаки сторонников Башара Асада.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин достигли договоренности, нацеленной на прекращение боевых действий в сирийской провинции Идлиб.

После переговоров в Москве в четверг двое лидеров объявили о перемирии, которое вступит в силу в регионе в полночь, передает Голос Америки.

Фото: aa.com.tr

"Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся, также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства", - цитирует Эрдогана российский Интерфакс.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил. Эрдоган пообещал, что в этом вопросе Турция будет находиться в контакте с Россией, указывает агентство.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров сообщил, что достигнута также договоренность о создании двенадцатикилометрового коридора безопасности по трассе М4. По словам министра, "конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии Минобороны РФ и Турецкой Республики в течение семи дней".

Кроме этого, сказал Лавров, достигнута договоренность 15 марта начать совместно российско-турецкое патрулирование по трассе М4 "от населенного пункта Трумба - два километра западнее Серакаб - до населенного пункта Айн-эль-Хабр".

Лавров сообщил, что дополнительный протокол вступает в силу с момента подписания. Документ подписан министрами обороны двух стран.

По словам турецкого лидера, назрела необходимость смены статуса Идлибской зоны деэскалации, пишет турецкое агентство Анадолу.

"Формирование нового статуса-кво в Идлибской зоне деэскалации неизбежно на фоне трагических событий, ставших следствием атак сторонников Асада, что также привело к гибели турецких военнослужащих", - сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что вся ответственность за нарушение договоренностей по Идлибу лежит на сторонниках Башара Асада. Именно агрессивные действия сторонников Асада дестабилизировали ситуацию в регионе.

Фото: aa.com.tr

"Турция полна решимости продолжить реализацию инициатив, включая сочинские договоренности, пока не будет найдено решение кризису в Сирии, основанное на территориальной целостности и политическом единстве этой страны", - говорится в сообщении.

Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в узком и расширенном составах продолжались в Кремле 5 часов и 40 минут.

Хотя номинально Россия и Турция являются партнерами по борьбе с терроризмом в регионе, в последнее время между ними назревало казавшееся неизбежным столкновение в Идлибе - регионе на северо-западе Сирии, где Россия помогает своему союзнику, сирийскому президенту Башару Асаду, взять под контроль последние оплоты повстанцев.

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