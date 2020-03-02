Эрдоган vs Путин: катастрофа Сирии и слабое НАТО. Видеоблог Александра Демченко

Эрдоган едет к Путину в Москву для переговоров из-за событий в Сирии. Стороны продолжают уничтожать технику и военных друг друга, говоря, что ихтамнет. ЕС и НАТО молчит, стараясь абстрагироваться от конфликта, а Анкара отправляет десятки тысяч беженцев в Европу на фоне эпидемии коронавируса.Очередной виток конфликта ни к чему не приведет, кроме дополнительных потерь. Путин и Эрдоган вновь договорятся, проиграет Запад и сирийцы.