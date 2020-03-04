У Путина сомневаются в объективности результатов расследования дела МН17

В Кремле выразили недоверие результатам проведенного без российского участия международного расследования по делу катастрофы самолета рейса МН17, который был сбит ракетой из комплекса "Бук", принадлежавшего российской ракетной бригаде. Поэтому у Путина будут анализировать решение суда по МН17.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

“Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней... Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они (решения суда) будут аргументированы, подкреплены доказательствами”, - заявил Песков.

Ранее блогер из Нидерландов Мака ван дер Верфф опубликовал пропагандистский фильм с якобы данными нидерландской разведки о том, что самолет якобы не мог сбить российский "Бук". В Кремле считают это сомнительное расследование "свидетельством правоты России".

Напомним, рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера "Малайзийских авиалиний", который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.

17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний", потерпел крушение над Донбассом. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство жертв - граждане Нидерландов.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекса "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

В феврале глава международной Совместной следственной группы (JIT) расследования катастрофы малазийского Boeing рейса МН17, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек заявил, что у группы есть свидетель того, что самолет был сбит ракетой. Кроме того, в этом деле есть несколько уровней доказательной базы.

Недавно стало известно, что после катастрофы MH17 Нидерланды готовили тайную военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших. Операция планировалась из-за того, что боевики на Донбассе не только не давали информации о том, когда направят тела в Нидерланды, а и собирали останки жертв и использовали их как инструмент для ведения переговоров с Украиной. Кроме того, на месте катастрофы они собирали ценные вещи и стирали важные следы для расследования причин трагедии.

Операцию отменили в самый последний момент, когда боевики все же дали согласие на возврат тел погибших.