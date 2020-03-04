На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания, созванного Зеленским

Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта первым вопросом рассмотрит Кабинет министров Украины. Об этом говорится в повестке дня на сайте ВР.

После этого будет обсуждаться деятельность Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укрепления правопорядка.

Для включения в повестку дня и принятия решения рассмотрят законопроект о принятии решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Докладывать по этому вопросу будет министр обороны Андрей Загороднюк.

Также планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений о главнокомандующем ВСУ, Генштаба, видов и отдельных родов войск. Докладывать также будет министр обороны.

Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".

Помимо этого, будет рассматриваться ратификация договора между Украиной и Францией об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

Напомним, на сегодняшнем внеочередном заседании могут рассматривать кандидатуры нового премьер-министра и некоторых министров. С возможным составом обновленного Кабмина можно ознакомиться здесь.

Помимо этого, могут провести голосование за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Вчера в парламенте зарегистрировали постановление о выражении ему недоверия. Вместе с тем, по словам нардепа от "Слуги народа" Скичко, 4 марта рассматривать вопрос недоверия генпрокурору не будут.