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​Глава МИД Швеции посетила Станицу Луганскую

Анн Линде назвала российскую агрессию "самым большим вызовом системе европейской безопасности со времен холодной войны".

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в рамках ее рабочего визита в Украину посетила Луганскую область, где ознакомилась с последствиями российской агрессии, безопасностью в регионе и работой КПВВ.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Фото: twitter.com/YehorBozhok

"Сопровождал руководителя МИД Швеции А. Линде в поездке в ООС на Донбасс. Посетили Станицу Луганскую, увидели последствия агрессии России, ситуацию в области безопасности в зоне разведения, работу КПВВ ... Спасибо шведским друзьям за постоянное внимание и поддержку", - написал он в Twitter.

Фото: twitter.com/YehorBozhok

Фото: twitter.com/YehorBozhok

Фото: twitter.com/YehorBozhok

В Луганской ОГА сообщают, что вместе с главой шведского МИД зону ООС посетил чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

Иностранные гости встретились с замглавы ОГА Наталия Романенко, заместителем командующего Операции объединенных сил генерал-майором Андреем Игнатьевым и главой РГА Юрием Золкиным.

Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде подтвердила, что Швеция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"Со времен холодной войны российская агрессия - это самый большой вызов системе европейской безопасности", - заявила она.

Напомним, 7 февраля Донбасс посетил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

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