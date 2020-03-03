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"Европейская солидарность" требует созвать внеочередное парламентское заседание

Среди прочих тем, на нем предлагается обсудить ситуацию с коронавирусом.

"Европейская солидарность" требует созвать внеочередное парламентское заседание
Фото: focus.ua

Фракция "Европейская солидарность" требует созвать внеочередное парламентское заседание из-за ситуации с коронавирусом, не индексированных пенсий и прекращения финансирования канала ATR. Об этом говорится в заявлении фракции, опубликованном в пресс-службе "ЕС".

"Европейская солидарность" требует созыва внеочередного заседания, на котором, среди прочего, будут рассмотрены вопросы индексации пенсий, вопросы отмены антифоповских и антибизнес законов и вопросы финансирования крымскотатарского телеканала ATR", - говорится в нем.

Во фракции также отметили, что в плане внеочередного заседания, которое президент Владимир Зеленский созвал на 16:00 4 марта, нет ни одного из этих вопросов. 

Депутаты призвали президента объявить внеочередное заседание для рассмотрения этих тем или срочно выдать подписной лист для его созыва. 

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский созвал Верховную Раду на внеочередное пленарное заседание. На повестку дня внеочередного заседание Рады будут вынесены вопросы о рассмотрении нескольких и "по Кабмину".

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