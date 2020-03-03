Кабмин намерен выплатить учителям 21 тыс. гривен единоразового пособия

Кабинет Министров намерен выплатить учителям, у которых стаж меньше 10-ти лет единоразовую денежную помощь в размере 21 тыс. гривен. Об этом написал в телеграме нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Кабмин планирует выплатить учителям со стажем менее 10 лет единоразовую денежную помощь в размере 21 000 гривен", - написал он.
Нардеп также отметил, что это решение, было заложено в Госбюджет 2020 года.
Напомним, 12 февраля сообщалось, что правительство Украины дополнительно направило 2,2 млрд гривен для выплаты зарплат учителям.