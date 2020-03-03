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Кабмин намерен выплатить учителям 21 тыс. гривен единоразового пособия

Денежное пособие получат учителя со стажем менее 10 лет.

Кабмин намерен выплатить учителям 21 тыс. гривен единоразового пособия
Фото: Бизнес Цензор

Кабинет Министров намерен выплатить учителям, у которых стаж меньше 10-ти лет единоразовую денежную помощь в размере 21 тыс. гривен. Об этом написал в телеграме нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Кабмин планирует выплатить учителям со стажем менее 10 лет единоразовую денежную помощь в размере 21 000 гривен", - написал он.

Нардеп также отметил, что это решение, было заложено в Госбюджет 2020 года.

Напомним, 12 февраля сообщалось, что правительство Украины дополнительно направило 2,2 млрд гривен для выплаты зарплат учителям.

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