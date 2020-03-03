"Слуга народа" предлагает разделить должности министров экономики и сельского хозяйства

Во фракции партии "Слуга народа" считают, что нужно отделить должности министра экономического развития и министра сельского хозяйства. Об этом сообщил замглавы комитета по вопросам организации госвласти Александр Качура, передает "РБК-Украина".

По его словам, из-за объединения этих министерств будет страдать какая-то из этихотраслей, поскольку у руководителя министерства не хватает времени заниматься двумя этими направлениями.

"Вопрос не в персоналиях, а в целом в работе и в подходе. Потому что министр экономики и министр сельского хозяйства... не могут быть объединены эти министерства. Ведь руки не добираются у него, а еще и сельское хозяйство. То есть будет очевидно страдать какая-то отрасль от того, что у руководителя нет времени заниматься этим направлением. Поэтому мы будем обсуждать много вопросов. Первое - это разделение, кадровые изменения", - отметил нардеп и добавил, что кадровые изменения точно состоятся.

Напомним, сегодня, 3 марта фракция "Слуга народа" вечером проведет заседание по кадровым вопросам. Заседание планировалось сегодня утром, в 9:00. Но его перенесли на 19:00 по той причине, что до сих пор нет заявления премьера Алексея Гончарука об отставке по собственному желанию. На заседании ожидается присутствие президента Владимира Зеленского.