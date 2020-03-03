"Слуга народа" вечером проведет заседание с Зеленским по кадровым вопросам

Фракция "Слуга народа" вечером во вторник проведет заседание по кадровым вопросам. На нем ожидается присутствие президента Владимира Зеленского.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции "Слуга народа".

"Заседание планировалось сегодня утром, в 9:00. Но его перенесли на 19:00 по той причине, что до сих пор нет заявления премьера Алексея Гончарука об отставке по собственному желанию", - заявил депутат.

С его слов, предварительно заседание состоится в парламенте после вечернего заседания в конференц-зале.

"Ждем, что на заседании будет президент. Естественно, будем обсуждать кадровые ротации в Кабмине, которые рассмотрим уже завтра на внеочередном заседании", - сказал источник.

Напомним, что в среду состоится внеочередное заседание Верховной Рады для принятия срочных законопроектов и рассмотрения кадровых вопросов.

Парламент рассмотрит проект закона о согласии с решением президента о допуске подразделений и вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в 2020 году в многонациональных учениях. Во-вторых, депутаты рассмотрят разделение должностей начальника Генерального штаба ВСУ и главнокомандующего, вопрос ратификации рамочного договора с Францией.

Также будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров и о деятельности министерства внутренних дел, СБУ, НАБУ и Офиса генпрокурора.