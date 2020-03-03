​Кабмин назначил главу Госэтнополитики

Должность отдали не самому рейтинговому кандидату.

Кабинет министров 26 февраля назначил главу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Эту должность заняла доцент Киево-Могилянской академии Елена Богдан.

Об этом говорится в распоряжении № 171, обнародованном на сайте правительства.

Она назначена сроком на 5 лет с испытательным сроком три месяца.

Елена Богдан на конкурсе, который проводила комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, заняла только третье место. Победил Андрей Юраш, глава Департамента по делам религий и национальностей в бывшем Министерстве культуры, а вторым был бывший глава Государственного комитета в делах национальностей и религий Юрий Решетников.

Несмотря на это профильный министр Владимир Бородянский рекомендовал к назначению именно Богдан, потому что она агностик и самый независимый кандидат от какой-либо религиозной общины.