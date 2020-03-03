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Посольство США похвалило Рябошапку накануне "серьезного разговора" в Раде

Генпрокурор достиг "значительного прогресса" в реформе ведомства.

Фото: president.gov.ua

Посольство Соединенных Штатов Америки похвалило генерального прокурора Руслана Рябошапку накануне "серьезного разговора" в Верховной Раде, которое ему пообещала правящая партия "Слуга народа".

"Мы с нетерпением ждем сегодняшней встречи послов стран «Большой семерки» (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора", - сказано в сообщении посольства.

Напомним, что бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского, а после президентских выборов получил место в его администрации.

С 29 августа 2019 года Рябошапка занял должность генерального прокурора.

Вскоре после его назначения Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры. Пока что изменения коснулись только центрального уровня - Генеральная прокуратура стала Офисом генерального прокурора. Из более чем 1300 сотрудников ГПУ переаттестацию прошли только около 600 человек.

С 2 марта переаттестация началась на уровне областных прокуратур.

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