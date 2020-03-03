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Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа"

На нем планировалось обсуждение кадровых вопросов. 

Фото: Скриншот

Президент Владимир Зеленский приехал в парламент на заседание фракции "Слуга народа". Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Президентский кортеж подъехал к Верховной Раде около 19:20. 

Заседание фракции было анонсировано главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, оно запланировано накануне внеочередного заседания Рады.

Напомним, ранее стало известно, что фракция "Слуга народа" вечером во вторник проведет заседание по кадровым вопросам. На нем ожидалось присутствие президента Владимира Зеленского.

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявлял, что фракция соберется для обсуждения кадровых вопросов.

"За полгода мы видим, что сработало, а что нет. Укрупнение не всегда сработало. Например, это история с Министерством ветеранов и оккупированных территорий. Тут точно это две большие и отдельные темы, которые нужно вести отдельно. Это же касается спорта. Нужна отдельная институция, которая бы отвечала за спорт", - пояснил он.

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