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Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте российского рэпера Face

Экс-президент говорит, что не влияет на решение сына.

Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте российского рэпера Face
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер партии Петр Порошенко прокомментировал появление своего сына Михаила на концерте российского рэпера Face в Лондоне.

«Я бы на этот концерт не пошел», - отметил Порошенко.

Вместе с тем, он добавил, что не влияет на решения сына, но сам на такой концерт не пошел. Петр Порошенко также обратил внимание на то, что исполнитель Face поддерживал акции оппозиции в Москве, выпустил остросоциальный альбом, который критикует путинскую политику, а также высказывался против аннексии Крымского полуострова.

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