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Парламентский комитет государственной власти рекомендовал Раде принять отставку Гончарука

Премьер написал заявление об отставке 3 марта. 

Парламентский комитет государственной власти рекомендовал Раде принять отставку Гончарука
Фото: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko

Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Решение принято на заседании 4 марта, пишут "Українські новини".

"За" проголосовали 23 члена, воздержались двое, голоса "против" не отдал никто. 

Постановление об отставке премьера будет внесено позже. 

Депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко опубликовала фото заявления Гончарука об отставке, сделанное ее коллегой Максимом Саврасовым. Оно было написано 3 марта.

Фото: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, вчера стало известно, что вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль в среду должен сменить премьер-министра Алексея Гончарука во главе правительства. Также может быть изменен ряд министров. 

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