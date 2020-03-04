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В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Гончарука

В инициаторах указаны более 10 нардепов. 

В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Гончарука
Фото: Макс Требухов

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления про отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщается на сайте парламента

В инициаторах законопроекта указаны более 10 народных депутатов, среди которых - замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко

"Согласно с пунктом 12 ч.1 ст. 85 и ч. 2 ст. 115 Конституции Украины Верховная Рада постановляет принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея", - говорится в проекте. 

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. 

Гончарук написал заявление от отставке 3 марта. 

Вчера стало известно, что вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль в среду должен сменить премьер-министра Алексея Гончарука во главе правительства. Также может быть изменен ряд министров. 

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