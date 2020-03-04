НАБУ открыло дело о возможной коррупции Нефьодова

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и других экс-чиновников Министерства экономического развития и торговли. Об этом сказано в ответе НАБУ на запрос агентства "Украинские новости".
НАБУ открыло дело по решению Высшего антикорсуда, который обязал бюро начать расследование. Уголовное производство зарегистрировано 20 февраля.
Однако в ответе не уточняется, по какой именно статье проводится расследование.
23 января в НАБУ подали заявление о совершении преступления группой лиц во главе с Нефедовым, которая систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.
По информации заявителя, в результате таких действий, государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен.
Сам глава таможенной службы в комментарии ресурсу "РБК-Украина" заявил, что это "дело" инициировано его недоброжелателями.
Напомним, новая таможенная служба начала работу в Украине 8 декабря. В ведомстве сократили количество региональных таможен с 26 до 16, создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей, запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан.
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщал, что в Новую таможню не были переведены около 500 "одиозных" работников Государственной фискальной службы.