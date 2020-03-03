На украинско-белорусской границе вышла из строя база данных таможенной службы, там длинные очереди

На украинско-белорусской границе в Черниговской области в международном пункте пропуска "Новые Яриловичи" ночью вышла из строя база данных таможенной службы, что привело к образованию длинных автомобильных очередей с обеих сторон границы. Об этом сообщает "Укринформ".

"База данных таможенной службы не работает с часа или с двух часов ночи. Но специалисты уже приехали, ищут причину неисправности. Автомобилей - грузовых, легковых и автобусов собралось очень много - и с нашей стороны, и с белорусской, и между их и нашим постом тоже стоят. Когда базу запустят - пока неизвестно", - рассказала по телефону сотрудница пункта пропуска.

Начальник пресс-службы Черниговского пограничного отряда Александр Дудко добавил, что границу переходить могут только пешеходы.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что Минск радикально вынужден усилить пограничный контроль с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.