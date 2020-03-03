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В Киеве установят мемориальную доску в честь погибшего участника АТО Вячеслава Куцмая

Вячеслав Куцмай погиб 21 мая 2018 года в районе населенного пункта Пивденное (Чигири).

В Киеве установят мемориальную доску в честь погибшего участника АТО Вячеслава Куцмая
Фото: LB.ua

В Киеве на фасаде здания средней общеобразовательной школы № 46 на ул. Николая Василенко, 10 установят мемориальную доску в честь погибшего на востоке Украины участника антитеррористической операции Вячеслава Куцмая. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

Устройство памятника предусмотрено распоряжением КГГА № 371 с учетом протокола заседания комиссии по вопросам установления памятных знаков в городе Киев и на основании обращения общественной организации «Военно-патриотическое объединение УБД «Сармат ».

Расходы, связанные с изготовлением и установкой мемориальной доски, будут профинансированы за счет внебюджетных средств.

Напомним, Вячеслав Куцмай погиб 21 мая 2018 года в районе населенного пункта Пивденное (Чигири), взятого на тот момент под контроль Вооруженных сил Украины.

Вячеслав Куцмай родился 07.11.1986 года в Киеве. С 2014 года служил во взводе спецназначения БСП НГУ "Донбасс", прошел бои за Иловайск, где попал в плен. Был уволен в декабре 2014 года, вернулся в ряды батальона. В октябре 2016-го перешел в 16-й отдельный мотопехотный батальон 58-й ОМБР, участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО, в дальнейшем служил в разведывательном взводе 72-й ОМБР, а после вывода бригады с фронта - в 24-й ОМБР.

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