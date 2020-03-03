За сутки на Донбассе ранены двое военнослужащих, еще трое получили боевые травмы

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

Семь обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Красногоровки - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 2 снаряда и 3 мины - из миномета калибра 120 мм; в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новомихайловкой - с миномета калибра 120 мм - 6 мин, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов: дважды вблизи Орехово - из 120-мм миномета - 10 мин и совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; дважды в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 31 мина; дважды неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам Широкино.

Напомним, в течение понедельника боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрела Красногоровки пострадала мирная жительница.