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В одесском депо обнаружили масштабное воровство дизтоплива "УЗ"

Предварительно, масштабы хищений достигали от 2️50 до 400 тонн в месяц.

В одесском депо обнаружили масштабное воровство дизтоплива "УЗ"
Фото: uz.gov.ua

Полиция задержала группу лиц, которая в течение длительного времени организовала хищения дизельного топлива в подразделениях локомотивного депо Одесса-Сортировочная регионального филиала "Одесская железная дорога".

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци"

"По данным Департамента экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» в состав организованной преступной группы из около 10 человек входили нынешние и бывшие сотрудники локомотивного депо, которые по долгу службы имели доступ к местам накопления и хранения горючего, технической и бухгалтерской документации", - говорится в сообщении.

Предварительно, масштабы хищений достигали от 2️50 до 400 тонн в месяц, или от 4 до 6 млн гривен.

Фото: uz.gov.ua

"Указанные лица, находясь в сговоре и используя специально оборудованный автомобильный транспорт, средства мобильной коммуникации, устройства для перекачки и т.п., организовали похищение больших объемов топлива непосредственно из топливных складов предприятия и его территориальных подразделений", - отмечается в сообщении.

Открыто уголовное производство, следствие продолжается.

Фото: uz.gov.ua

Напомним, ранее сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили схему хищения нефтепродуктов "Укргаздобычи" на железнодорожной станции в Харьковской области.

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