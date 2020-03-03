Специалисты завершили расследование авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой

Вертолет с Кутовым попал в туман, что заставило его снизиться с большой вертикальной скоростью, после чего он потерял контроль.

Специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами завершили расследование авиакатастрофы в Полтавской области, в которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. Об этом говорится в соответствующем отчете.

По его данным, Кутовой управлял вертолетом и последний раз общался с диспетчером в 12:45. Его предупредили, что в Лубнах в 4:55 была видимость до 100 метров, туман. Кутовой подтвердил, что получил эти сообщения, а после - не выходил на связь. Также он не ответил на запрос диспетчера в 13:27.

Эксперты считают, что во время полета вертолет попал в туман с видимостью менее 300 метров и с низкой высотой нижней границы облаков. Вероятно, это заставило пилота снизиться с большой вертикальной скоростью, чтобы не потерять из виду ориентиры на земле и подобрать площадку для посадки.

«Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета R44 IIUR-KTB стала потеря Кутовым контроля над вертолетом при выполнении маневра после попадания в туман», - сказано в отчете.

Сопутствующим фактором катастрофы также было то, что, принимая решение о вылете, пилот не тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях.

Напомним, Кутовой разбился за штурвалом вертолета Robinson R44 21 октября 2019 года. Крушение произошло возле села Тарасенково в Полтавской области.

Ранее уже сообщалось, что причинами авиакатастрофы могли быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.