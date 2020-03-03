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"Украинскую неделю " в Европарламенте перенесли из-за коронавируса

Мероприятия переносятся на неопределенный срок.

"Украинскую неделю " в Европарламенте перенесли из-за коронавируса
Депутати Європарламенту тримають прапори України та ЄС в знак підтримки акцій протесту в Києві під час сесії Європарламенту, Ст
Фото: EPA/UPG

Украинскую неделю в Европарламенте перенесли на неопределенный срок из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-центр представительства Украины при Европейском Союзе.

Неделя Украины должна была состояться 3-5 марта.

"Как только ограничения будут отменены, наша команда будет прорабатывать новые возможности для проведения "Украинской недели" в Европейском парламенте, о чем мы обязательно будем информировать вас дополнительно", - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре сообщалось, что Европейский парламент намерен выделить 210 млн евро на образование в Украине в 2021-2028 годах. Финансирование коснется программы "Эразмус+".

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