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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тыс. человек

Выздоровели - 48 054 человека.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тыс. человек
Жители Китая спасаются от эпидемии коронавируса
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 3 марта количество людей, зараженных коронавирусом  SARS-CoV-2 в мире составляет 90 937 человек.

Скончались от болезни - 3117 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

По количеству случаев заражения лидирует Китай - более 80 тыс. человек.

4 812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2 036 в Италии, 1 501 в Иране. После Китая, по количеству погибших следующий Иран - 66 человек, Италия - 52 человека и Южная Корея - 28 человек.

Выздоровели после заболевания по всему миру - 48 054 человека.

Напомним, фиксируются случаи заболевания и за пределами Китая. Так, из-за роста количества зараженных в странах ЕС, в частности - в Италии, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса с умеренного до высокого.

При этом во Всемирной организации здравоохранения насчитали более 130 стран, в которых еще не были выявлены случаи заражения.

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