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Военный самолет упал в море у берегов Испании

Это уже третья катастрофа, произошедшая с самолетом академии ВВС за последние полгода.

Военный самолет упал в море у берегов Испании
Самолет C-101
Фото: twitter.com/EjercitoAire

Самолет военно-воздушных сил Испании упал в Средиземное море у берегов юго-восточной испанской провинции Мурсия.

Об этом сообщили ВВС Испании в твиттере.

"Самолет C-101 академии ВВС в Сан-Хавьере упал в Средиземное море недалеко от песчаной косы Ла-Манга-дель-Мар-Менор днем 27 февраля", - говорится в сообщении.

Испанские военные считают, что пилот, скорее всего, не успел катапультироваться.

На данный момент поисковые группы обнаружили обломки разбившегося самолета.

Это уже третья катастрофа, произошедшая с самолетом академии ВВС за последние полгода.

26 августа 2019 года примерно в этом же районе разбился самолет С-101, тогда пилот погиб. Кроме того, 18 сентября в Средиземном море разбился учебный самолет Tamar, инструктор Даниэль Мелеро и третьекурсница Роза Мария Альмирон погибли.

Модели С-101 находятся на завершающем этапе своего жизненного цикла и будут заменены 24 учебными самолетами Pilatus, прибытие которых в академии ВВС запланировано на конец года.

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