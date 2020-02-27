Это уже третья катастрофа, произошедшая с самолетом академии ВВС за последние полгода.

Самолет военно-воздушных сил Испании упал в Средиземное море у берегов юго-восточной испанской провинции Мурсия.

Об этом сообщили ВВС Испании в твиттере.

"Самолет C-101 академии ВВС в Сан-Хавьере упал в Средиземное море недалеко от песчаной косы Ла-Манга-дель-Мар-Менор днем 27 февраля", - говорится в сообщении.

Un avión C-101 de la Academia General del Aire #AGA ha caído al mar en las proximidades de #LaManga #Murcia a primera hora de esta tarde — Ejército del Aire (@EjercitoAire) February 27, 2020

Испанские военные считают, что пилот, скорее всего, не успел катапультироваться.

На данный момент поисковые группы обнаружили обломки разбившегося самолета.

Это уже третья катастрофа, произошедшая с самолетом академии ВВС за последние полгода.

26 августа 2019 года примерно в этом же районе разбился самолет С-101, тогда пилот погиб. Кроме того, 18 сентября в Средиземном море разбился учебный самолет Tamar, инструктор Даниэль Мелеро и третьекурсница Роза Мария Альмирон погибли.

Модели С-101 находятся на завершающем этапе своего жизненного цикла и будут заменены 24 учебными самолетами Pilatus, прибытие которых в академии ВВС запланировано на конец года.