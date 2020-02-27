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Первый случай коронавируса зафиксировали в Дании

Заболевший мужчина недавно вернулся с лыжного курорта в Италии.

Первый случай коронавируса зафиксировали в Дании
Фото: EPA/UPG

Первый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Дании.

Как сообщает Reuters, заболевший мужчина 24 февраля вернулся с лыжного курорта в Ломбардии. Это область в северной Италии, ставшей новым очагом коронавируса.

Мужчину с кашлем и температурой поместили под домашний карантин вместе с женой и сыном, которые пока что не заболели.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике заявил, что власти очень серьезно относятся к этой ситуации. "Началась работа по сдерживанию и отслеживанию", - сообщил он.

Органы здравоохранения Дании ожидают увеличения количества случаев заражения, но пока не собирается менять свою оценку риска эпидемии - во вторник он был установлен на низком уровне.

Напомним, что в Италии за последние дни зарегистрировали больше 400 случае заражения коронавирусом. Скончались 12 человек.

Из Италии коронавирус попал в целый ряд стран: Швейцарию, Австрию, Хорватию, Алжир, Грецию, Испанию, Францию, Германию, Норвегию, Финляндию.

В Китае, где находится первичный очаг распространения инфекции, количество новых случаев постепенно сокращается. За 26 февраля в Китае обнаружили 433 новых больных, умерли 29 человек. Это самый низкий суточный показатель с 28 января.

За все время от COVID-19 умерли 2801 человек, выздоровели – 32 897.

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