В Италии подтверджен первый случай заражения среди украинцев

В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у украинки.
Об этом сообщила журналист Stranieriinitalia Марьяна Сороневич.
"В регионе Кампания у 25-летней украинки положительный тест на коронавирус. Это - первый случай заражения среди украинцев", - написала она в фейсбуке.
Молодая девушка, которая живет в небольшом городке на побережье Чиленто Монтано-Антилия, приехала из Кремоны 15 февраля.
Украинка почувствовала первые симптомы заболевания через пять дней после возвращения. Ее анализ, проведенный в лаборатории в Неаполе, дал положительный результат на коронавирус.
Прошлой ночью она обратилась в больницу Валло-делла-Лукания, где ее немедленно изолировали.
Состояние здоровья украинки не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу "Котуньо" в Неаполе.
Ранее сообщалось о 400 инфицированных новым коронавирусом в Италии. Количество жертв достигло 12. Все умершие - пожилые итальянцы.