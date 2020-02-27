В Италии подтверджен первый случай заражения среди украинцев

В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у украинки.

Об этом сообщила журналист Stranieriinitalia Марьяна Сороневич.

"В регионе Кампания у 25-летней украинки положительный тест на коронавирус. Это - первый случай заражения среди украинцев", - написала она в фейсбуке.

Молодая девушка, которая живет в небольшом городке на побережье Чиленто Монтано-Антилия, приехала из Кремоны 15 февраля.

Украинка почувствовала первые симптомы заболевания через пять дней после возвращения. Ее анализ, проведенный в лаборатории в Неаполе, дал положительный результат на коронавирус.

Прошлой ночью она обратилась в больницу Валло-делла-Лукания, где ее немедленно изолировали.

Состояние здоровья украинки не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу "Котуньо" в Неаполе.

Ранее сообщалось о 400 инфицированных новым коронавирусом в Италии. Количество жертв достигло 12. Все умершие - пожилые итальянцы.