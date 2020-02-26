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Число инфицированных коронавирусом в Италии выросло до 400

Жертвами COVID-19 стали уже 12 человек.

Число инфицированных коронавирусом в Италии выросло до 400
Фото: EPA/UPG

В Италии число случаев заражения коронавирусом COVID-19 вечером 26 февраля составило 400 человек.

Об этом сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает Интерфакс-Украина.

Число скончавшихся пациентов - 12 человек.

Ранее в среду сообщалось о 374 заразившихся коронавирусом в Италии. Количество умерших не изменилось.

Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).

Напомним, вспышка в Италии привела к тому, что коронавирус попал в целый ряд соседних стран: Швейцарию, Австрию, Хорватию, Алжир, Грецию.

В Китае, где находится первичный очаг распространения инфекции, от нее умерли более 2700 человек.

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