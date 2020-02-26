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Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию

Право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека.

Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию
Фото: Deutsche Welle

Сегодня, 26 февраля, Федеральный конституционный суд Германии вынес решение, что право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека. Запрет эвтаназии нарушает права тяжелобольных людей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Судьи решили, что право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека. Оно также включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни.

Однако судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, которые способствуют эвтаназии.

В ноябре 2015 года немецкий Бундестаг объявил незаконными организации, которые способствуют эвтаназии на коммерческой основе.

В то же время понятие "коммерческий" охватывало не только "материальную заинтересованность" в осуществлении эвтаназии, но и бесплатное содействие ухода из жизни неизлечимо больных людей.

Это решение стало объектом жесткой критики со стороны тяжелобольных, ряда врачей и профильных организаций. Таким образом, сегодняшнее решение суда поддержало их позицию.

Напомним, в 2018 году Верховный суд Великобритании разрешил отключать от аппаратов жизнеобеспечения без решения суда пациентов, находящихся в неизменном вегетативном состоянии.

В октябре в 2019 году в Ватикане представители иудаизма, христианства и ислама подписали совместную декларацию против эвтаназии.

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